La toccante lettera di Badelj: “Davide tu non sei come gli altri. Tu sei per noi la luce”

Tutto il calcio si è unito questa mattina a Firenze nella Basilica Santa Croce per i funerali di Davide Astori.

Qualcuno ha preso la parola, volendo ricordare il Capitano con un messaggio, tra questi anche il suo compagno di squadra Milan Badelj.

Ecco la toccante lettera: “Davide, tu sei semplice, diretto, pragmatico. Col tuo sguardo profondo riuscivi a entrare dentro lo sguardo delle persone e a rimanerci. Tu non sei come tutti gli altri. Sei riuscito a parlare con tutti noi, a indicarci la strada, hai sempre parlato col cuore. Hai incitato i più giovani e bacchettato i più vecchi, ha il dono della lingua universale del cuore, dono di pochi eletti. Tua mamma, tuo papà devono sapere che non hanno sbagliato una virgola con te. Se sei così, è perché te lo hanno trasmesso. Sei il figlio e fratello che ognuno vorrebbe avere, sei il miglior compagno di squadra che un ragazzo possa sognare di avere quando inizia questo bellissimo gioco. Come possiamo dimenticare le tue risate, il tuo modo di scherzare. Tu, designer di fama mondiale, calciatore nel tempo libero come ti amavi definire. In realtà, tu sei il calcio, quello puro dei bambini. Il nostro pensiero va a mamma, papà, Bruno, Marco, Francesca e principessa Vittoria. Sarà compito di chi le sta accanto raccontarle chi era Davide, un Uomo con la u maiuscola. Al mattino, nella stanza della fisioterapia, eri sempre tu ad accendere la luce. Ecco, tu per noi sei la luce. Grazie Davide”.