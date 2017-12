La vittoria sulla Sampdoria chiude il 2017 del Napoli al San Paolo: non solo Hamsik, traguardi importanti anche per Mertens e Reina, due nuovi record per Sarri

Il Napoli ha aperto il 2017 al San Paolo con la vittoria sulla Sampdoria per 2-1 e lo ha anche chiuso con una vittoria sui blucerchiati questa volta per 3-2.

La leggenda dei 116 gol (per il momento): Hamsik supera Maradona. Con il gol segnato al 39′ del primo tempo il capitano oltre ad aver regalato la vittoria al Napoli ha superato Diego Maradona in testa alla classifica dei marcatori di tutti i tempi del Napoli in tutte le competizioni.

Reina 160 volte azzurro. Il portiere spagnolo contro la Sampdoria ha giocato la sua partita numero 160 con la maglia del Napoli: 121 in Serie A, 9 in Coppa Italia, 21 in Champions League e 9 in Europa League.

Mertens 150° in Serie A. Contro la Sampdoria l’attaccante belga ha giocato la sua partita numero 150 in Serie A, ovviamente tutte con la maglia del Napoli.

Due nuovi record per Sarri. Con 41 gol segnati il Napoli di Sarri ha scritto un nuovo record: mai prima gli azzurri avevano segnato così tanti gol dopo 18 giornate. Inoltre la vittoria sulla Sampdoria ha permesso al Napoli di oggi di eguagliare il rendimento di quello 1987-88 con 14 successi e 3 pareggi in 18 giornate.

Terza vittoria stagionale per 3-2. Per la terza volta in camoionato il Napoli subisce 2 gol in una stessa partita, ma in tutte e tre le occasioni ha poi vinto per 3-2 (con Spal e Genoa in trasferta e con la Sampdoria in casa).

STATISTICHE NAPOLI-SAMPDORIA: 3-2

GOL: 3 (Allan-sinistro, Insigne-destro, Hamsik-destro);

ASSIST: 2 (2 Mertens);

PALI COLPITI: 0;

RIGORI CONTRO: 1 (Quagliarella-gol);

RIGORI A FAVORE: 0;

AMMONIZIONI: 4 (1 Mertens, 1 Hysaj, 2 Mario Rui);

ESPULSIONI: 1 (1 Mario Rui per doppia ammonizione);

MINUTI GIOCATI: 94 (46+48);

POSSESSO PALLA: 44,6%;

STATISTICHE STAGIONALI.

PARTITE GIOCATE: 27

VITTORIE: 19 (10 in casa – 9 in trasferta)

PAREGGI: 3 (2 in casa, 1 in trasferta)

SCONFITTE: 5 (2 in casa – 3 in trasferta)

GOL SEGNATI: 57 (13 Mertens, 10 Insigne, 7 Callejon, 6 Zielinski, 4 Jorginho, 3 Koulibaky, 3 Hamsik, 3 Allan, 2 Milik, 2 Ghoulam, 1 Rog, 1 Diawara, 2 autoreti)

GOL SUBITI: 25

ASSIST: 29 (10 Mertens, 5 Insigne, 4 Ghoulam, 2 Hamsik, 2 Callejon, 2 Albiol, 2 Jorginho, 1 Diawara, 1 Allan)

PALI COLPITI: 12 (3 Insigne, 3 Zielinski, 2 Hamsik, 1 Mertens, 1 Ghoulam, 1 Ounas, 1 autotraversa-Nizza)

RIGORI A FAVORE: 9 (Realizzati: 7 – Sbagliati: 2)

RIGORI CONTRO: 4 (Realizzati: 3 – Sbagliati: 1)

AMMONIZIONI: 44 (7 Koulibaly, 6 Mertens, 4 Mario Rui (2+2 con rosso)3 Insigne, 3 Jorginho, 3 Albiol, 2 Zielinski, 2 Hysaj, 2 Mario Rui, 2 Rog, 2 Reina, 2 Chiriches, 2 Maggio, 2 Diawara, 1 Allan, 1 Ghoulam, 1 Callejon, 1 Giaccherini)

ESPULSIONI: 2 (1 Hysaj, 1 Mario Rui per doppio giallo);

MINUTI GIOCATI: 2.557;

MIGLIOR GOLEADOR: Mertens con 13 gol

MEDIE: Il Napoli, tra campionato e coppe, finora ha vinto il 70,37% delle partite, pareggiate il 11,11% e perse il 18,52%. La media gol segnati a partita è di 2,11 mentre la media di quelli subìti è di 0,89.

STATISTICHE CAMPIONATO.

PARTITE GIOCATE: 18

VITTORIE: 14 (6 in casa – 8 in trasferta)

PAREGGI: 3 (2 in casa, 1 in trasferta)

SCONFITTE: 1 (1 in casa)

GOL SEGNATI: 42 (10 Mertens, 5 Callejon, 5 Insigne, 4 Zielinski, 3 Koulibaly, 3 Allan, 3 Hamsik, 2 Ghoulam, 2 Jorginho, 1 Milik, 1 Rog, 2 autoreti)

GOL SUBITI: 13

ASSIST: 21 (6 Mertens, 4 Insigne, 3 Ghoulam, 2 Callejon, 2 Jorginho, 1 Hamsik, 1 Diawara, 1 Albiol, 1 Allan)

PALI COLPITI: 7 (3 Zielinski, 2 Hamsik, 1 Ghoulam, 1 Insigne)

RIGORI A FAVORE: 5 (Realizzati: 4 – Sbagliati: 1)

RIGORI CONTRO: 2 (Realizzati: 2 – Sbagliati: 0)

AMMONIZIONI: 29 (3 Koulibaly, 3 Jorginho, 4 Mario Rui (2 + 2 con rosso), 3 Mertens, 2 Zielinski, 2 Rog, 2 Albiol, 2 Hysaj, 1 Reina, 1 Chiriches, 1 Ghoulam, 1 Insigne, 1 Giaccherini, 1 Allan, 1 Callejon, 1 Diawara)

ESPULSIONI: 2 (1 Hysaj, 1 Mario Rui per doppio giallo)

MINUTI GIOCATI: 1.705

MIGLIOR GOLEADOR: Mertens con 10 gol

MEDIE: Il Napoli in campionato finora ha vinto il 77,78 % delle partite, pareggiate lo 16,66% e perse lo 5,56. La media gol segnati a partita è di 2,28 mentre la media di quelli subìti è di 0,72.

STATISTICHE CHAMPIONS LEAGUE.

PARTITE GIOCATE: 8

VITTORIE: 4 (3 in casa, 1 in trasferta)

PAREGGI: 0

SCONFITTE: 4 (1 in casa – 3 in trasferta)

GOL SEGNATI: 15 (4 Insigne, 3 Mertens, 2 Jorginho, 2 Callejon, 2 Zielinski, 1 Milik, 1 Diawara)

GOL SUBITI: 11

ASSIST: 7 (3 Mertens, 1 Insigne, 1 Hamsik, 1 Ghoulam, 1 Albiol)

PALI COLPITI: 4 (2 Insigne, 1 Mertens, 1 autotraversa Nizza)

RIGORI A FAVORE: 5 (Realizzati: 4/Jorginho, Milik, Diawara. Jorginho – Sbagliati: 1/Mertens)

RIGORI CONTRO: 1 (Feyenoord-parato da Reina)

AMMONIZIONI: 15 (4 Koulibaly, 3 Mertens, 2 Insigne, 2 Maggio, 1 Diawara, 1 Albiol, 1 Reina, 1 Chiriches)

ESPULSIONI: 0

MINUTI GIOCATI: 758

MIGLIOR GOLEADOR: Insigne con 4 gol;

MEDIE: Il Napoli finora ha vinto il 50% delle partite, pareggiate lo 0% e perse il 50%. La media gol segnati a partita è di 1,87 mentre di quelli subìti è di 1,37 a partita.

STATISTICHE COPPA ITALIA.

PARTITE GIOCATE: 1

VITTORIE: 1 (1 in casa)

PAREGGI: 0

SCONFITTE: 0

GOL SEGNATI: 1 (1 Insigne)

GOL SUBITI: 0

ASSIST: 1 (1 Mertens)

PALI COLPITI: 1 (1 Ounas)

RIGORI A FAVORE: 0

RIGORI CONTRO: 0

AMMONIZIONI: 0

ESPULSIONI: 0

MINUTI GIOCATI: 94

MIGLIOR GOLEADOR: Insigne 1 gol

MEDIE: Il Napoli finora ha vinto il 100% delle partite, pareggiate lo 0% e perse lo 0%. La media gol segnati a partita è di 1 mentre di quelli subìti è di 0 a partita.

