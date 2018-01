L’assurdo commento di Zuliani: “Abbiamo vinto nonostante ci abbiano annullato un gol buono”

Il direttore di Juventus TV ha commentato così la partita di ieri contro il Cagliari:

“Non è successo niente, abbiamo vinto anche se ci hanno tolto un gol buono. Tre punti grossi, ci volevano, contro un Cagliari che ha resistito all’inizio ed ha avuto le sue occasioni. Abbiamo giocatori che possono decidere la gara in qualsiasi momento, abbiamo visto Douglas Costa dalla panchina. Allegri sarà arrabbiato per tante cose, ma contano i tre punti per staccare anche le squadre dietro. Gazzetta parla del VAR? Avrà scritto anche del Verona sul gol di Koulibaly. Il gol annullato a noi è lo stesso di Insigne col Milan, qui non è neanche scattato. Io la finirei qui. Fallo di mano? Bernardeschi si gira, fa come Mertens. Io eviterei il faldone con tutti gli episodi subiti. Questa è una vittoria che fa vincere il campionato. Giulini? Dopo Crotone-Napoli nessuno ha parlato di campionato falsato, eppure il rigore era clamoroso. Giulini fa dichiarazioni inutili, si salva in carrozza, ma siamo alle solite pure dopo il VAR. Allora vi dico rivediamo il gol annullato alla Juve perchè era buono. Sarà sempre uguale, chi perde non accetterà mai la sconfitta”.