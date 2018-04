Laudisa: “Napoli non ha retto la pressione ma l’anormalità è la Juve”

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della corsa scudetto tra Napoli e Juventus giunta quasi al suo momento decisivo.

“E’ vero che gli ultimi trofei li ha vinti Benitez e che il bel gioco non basta da solo. Però c’è da dire che l’incremento di punti del Napoli è evidente quindi non si può negare il lavoro di Sarri. Dobbiamo capire che l’anormalità non è il Napoli, ma la Juventus. Ora per gli azzurri c’è un problema più mentale che fisico, perché rispetto al passato sentono l’obbligo di vincere in questa stagione e alcuni giocatori non reggono questa pressione. Sarri? Resta al 51%”.

