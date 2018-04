Laudisa: “Sarri non è nella lista delle big d’Europa, resterà a Napoli”

Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio CRC nella trasmission “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma.

“La logica dice che dopo l’eliminazione dalla Champions la Juve sfogherà tutta la sua rabbia nel campionato, ma poi c’è da capire come i bianconeri assorbiamo questa delusione.

Il Napoli ha dimostrato di avere abbastanza qualità per vincere in ogni campo. Il Milan avrà una difesa inedita e nelle ultime prestazioni ha avuto un piccolissimo calo e questi elementi possono favorire Sarri, ma il Milan è squadra organizzata e giocherà davanti al suo pubblico per cui non sarà una gara facile.

Sarri? Tra le panchina importanti d’Europa il nome di Sarri non è comparso e non mi aspetto che l’allenatore andrà via solo per il gusto di lasciare Napoli per cui la mia impressione è che questo matrimonio può durare.

Suso ha una clausola di 38 milioni e non so se il Napoli voglia spendere questa cifra. Torreira invece credo possa arrivare con facilità”.

Comments

comments