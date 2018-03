Lazio bestia nera della Juventus: oggi si cercherà la terza vittoria stagionale

Lazio-Juventus sarà il primo dei tre big match che vedranno affrontarsi le prime sei del campionato.

I biancocelesti oggi cercheranno la terza vittoria su tre partite giocate in stagione contro i bianconeri. La Lazio, infatti, quest’anno è la bestia nera della Juventus considerando la vittoria in finale di Supercoppa e quella in campionato all’Allianz Stadium.

In entrambe le partite ha lasciato il segno il grande ex Immobile che ha già segnato quattro gol (due doppiette) alla Juventus.

Le fatiche di coppa non frenano i due allenatori che schiereranno i migliori undici. Queste le probabili formazioni:

Lazio-Juventus, probabili formazioni 3 marzo 2018

„Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Lulic; Milinkovic-Savic, Felipe Anderson; Immobile. Allenatore: Inzaghi

Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Alex Sandro, Douglas Costa. Allenatore: Allegri

