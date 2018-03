Lazio, Inzaghi: “Sta succedendo qualcosa che va al di là del calcio giocato”

L’Allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport lamentandosi dei tanti episodi che hanno penalizzato la sua squadra:

“Per quello che abbiamo fatto meritavamo di più, ci sono stati degli episodi poco chiari.

Sabato non ho voluto dire niente e c’era un rigore netto contro la Juve, non sono nemmneo andati a rivederlo al VAR, stesso discorso oggi per il rigore su Immobile, poi nel caso del rigore contro sono giustamente andati a rivederlo e hanno concesso il rigore.

Io non ho voluto parlare dopo la partita contro la Juventus per non dare alibi ai miei giocatori, ma in tutte le partite sta succedendo qualcosa che va al di là del calcio giocato, per me non è facile essere credibile con i miei giocatori”

