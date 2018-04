La Lazio vuole la storia in Austria, ad un passo dalla semifinale

Alle 21:05 scenderanno in campo le magnifiche 8 dell’Europa League. La Lazio parte dal 4-2 dell’andata.



Quarti di finale di Europa League, gare di ritorno. Dopo la bella vittoria nella gara di andata, la Lazio stasera scende in campo in Austria contro il RB Salisburgo per conquistare le semifinali. Il 4-2 dà un vantaggio abbastanza cospicuo agli uomini di Simone Inzaghi, ma – date anche le ultime rimonte Champions di Roma e Juve – non ovviamente la tranquillità di ottenere la qualificazione nelle top 4 della seconda coppa europea. In Austria servirà comunque una prestazione coinvincente e magari segnando: una sconfitta per 2-0 o 3-1 qualificherebbe infatti i padroni di casa che sfrutterebbero la doppia segnatura dell’andata all’Olimpico.

Questo il programma delle gare odierne (calcio d’inizio alle 21:05):

CSKA Mosca-Arsenal (1-4)

O.Marsiglia-RB Lipsia (0-1)

RB Salisburgo-Lazio (2-4)

Sporting Lisbona-Atlético Madrid (0-2)

