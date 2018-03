Lazio truffata da un hacker: i 2 milioni di De Vrij mai arrivati al Feyenoord

La Lazio sembra aver subito una truffa per mano di un hacker.

L’idagine è per truffa ed accesso abusivo al sistema informatico. Secondo quanto riporta Il Tempo la vicenda risale al trasferimento dal Feyenoord alla Lazio del difensore olandese, Stefan De Vrij, che s’è trasferito nella Capitale nel 2014 per otto milioni di euro.

La Lazio doveva versare l’ultimo saldo di 2 milioni di euro ma prima che avvenisse il bonifico arriva una mail da Rotterdam al club biancoceleste in cui si indica un nuovo iban, intestato alla stessa banca olandese, su cui inviare l’ultima parte del pagamento. La Lazio esegue il bonifico sul nuovo conto corrente indicato dagli olandesi.

Dopo pochi giorni il Feyenoord contatta Lotito dicendo che il bonifico non era ancora stato ricevuto ma la Lazio risponde che il bonifico era stato fatto sulle nuove coordinate bancarie indicate nella mail precedente. Il Feyenoord risponde di non aver mandato alcuna mail con indicate nuove coordinate bancarie in quanto non avevano cambiato nulla. Subito sono scattete le varie denuncie.

Il Feyenoord vuole il saldo di 2 milioni di euro e si è anche rivolto all’arbitrato di Nyon. L’inchiesta è in corso ma le ipotesi sono due: all’interno del club olandese qualche talpa avrebbe comunicato a terzi l’imminente pagamento della Lazio in favore della società di Rotterdam. Una soffiata che avrebbe permesso di inviare la mail, dall’account ufficiale del Feyenoord con le nuove coordinate.

L’altra possibilità potrebbe ricondurre ad un hacker capace prima di intercettare le comunicazioni tra le due squadre e poi di inserirsi e trasmettere una mail con le coordinate del nuovo conto.

La Lazio sa di aver pagato i due milioni anche se precisamente non sa a chi e non vuole quindi versarne altri 2 per colpe che non ha.

