Lazio-Udinese, ufficiali data e orario del recupero di Serie A

La gara, valida per la 12°giornata, non era mai iniziata per maltempo lo scorso 5 novembre.

Adesso è ufficiale anche l’orario, Lazio-Udinese si giocherà mercoledì 24 gennaio alle 18:30 e non più alle 19 come inizialmente deciso. La modifica dell’orario del calcio di inizio è stata disposta dalla Lega Calcio.

La gara, che non fu mai iniziata lo scorso 5 novembre, è valida per la 12°giornata di Serie A e nel tempo ha assunto ancora più importanza per le due squadre. La Lazio potrebbe entrare prepotentemente sul podio del campionato, l’Udinese agganciare clamorosamente la zona-Europa, tre giorni prima però si sarà già giocata la 21°giornata.