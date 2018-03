Le dichiarazioni di Hamsik

Le parole del Capitano azzurro Marek Hamsik ha parlato sul suo sito. Queste le parole del giocatore azzurro dopo Napoli-Udinese: “Abbiamo avuto un ottimo inizio di partita, ma siamo stati ostacolati dal gol dell’Udinese. Dopo un’ora abbiamo trovato la terza rete conquistando un successo molto importante. Sono contento per l’assist a Gabbiadini ma la cosa più importante è la vittoria finale. I trionfi appartengono a tutti noi e ai nostri grandi tifosi. Siamo in grande forma in questo 2015, credo che continueremo a fare bene. La partita con il Palermo sarà dura, basta ricordare la gara d’andata al San Paolo finita 3-3. 4 punti dalla Roma? Lottiamo per il secondo posto, per farlo abbiamo bisogno dei tifosi”.

