Leno: “Cercato dal Napoli la scorsa estate ma il Bayer ha detto no”

Tra gli obiettivi del Napoli per sostituire Pepe Reina, ormai destinato a diventare il portiere del Milan, c’è anche il tedesco Bernd Leno, di proprietà del Bayer Leverkusen.

Leno, vice di Manuel Neuer in Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale tedesco fussball.news: “Non so ancora cosa succederà in estate. Qui, dopo 7 anni, mi sento a mio agio e mi identifico con il modo di giocare del nuovo allenatore (Heiko Herrlich, ndr). Non è detto che debba necessariamente lasciare il Bayer. Tuttavia, la scorsa estate il Napoli mi ha cercato, ma il club non ha voluto cedermi”. Qualche giorno fa, Leno aveva definito “un onore essere accostato a grandi club come il Napoli”.

