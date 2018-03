Leno: “E’ un onore per me essere accostato al Napoli”

Il portiere del Bayer Leverkusen, Bernd Leno, ha rilasciato un’intervista a Perform:

“Credo che il loro interesse sia una conseguenza del fatto che non sto facendo male quest’anno. E’ un onore per me essere accostato a grandi club come il Napoli. Credo però che in questo periodo dell’anno si sentano tante voci, tutti vogliono sapere dove andrai il prossimo anno e vedi il tuo nome accostato a tante squadre. Io non do molto peso a questo genere di notizie, durante la stagione sono solo uno spreco di energie ed una distrazione”.

