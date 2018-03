Leno o Perin per il dopo Reina, ma il Bayer spara alto

Una questione spinosa in casa Napoli è quella che riguarda il capitolo portiere: Pepe Reina si trasferirà al Milan e gli azzurri sono alla ricerca di un sostituto.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, i nomi in pole position per sostituire lo spagnolo sarebbero Bernd Leno, del Bayer Leverkusen, e Mattia Perin, di proprietà del Genoa. Tuttavia, quella per il tedesco potrebbe rivelarsi una trattativa complicata, dal momento che le “aspirine” chiedono 29 milioni per il suo cartellino, mentre il Napoli, la scorsa estate, ne offrì 16: ma secondo il quotidiano, ADL non avrebbe intenzione di tirarla troppo per le lunghe; in tal caso dunque gli azzurri si fionderebbero su Perin.

