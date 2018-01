L’ex Corrent ed il vergognoso gesto verso i napoletani

Il vice-allenatore dell’Hellas, ex napoletano, dopo l’espulsione reagisce in malomodo verso le tribune del San Paolo.

Protagonista nel 2005 di una discreta annata con la maglia del Napoli (fra l’altro indossando spesso la maglia numero 10), Nicola Corrent si è reso protagonista quest’oggi di un brutto episodio durante la gara degli azzurri contro l’Hellas Verona, di cui è vice-allenatore.

Al 68′ minuto, dopo il gol del vantaggio partenopeo di Koulibaly, per reteirate proteste dalla panchina Corrent è stato espulso insieme al mister Fabio Pecchia (altro ex); all’uscita del campo ha risposto ai fischi dei tifosi azzurri con gesti volgari e vergognosi verso la Tribuna Posillipo.