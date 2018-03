L’Hellas risorge e inguaia il Chievo nella lotta-salvezza

Gli scaligeri vincono il derby di Verona battendo 1-0 i clivensi, ora in piena zona-retrocessione.

Uno splendido gol di Antonio Caracciolo al 52′ consente all’Hellas Verona di battere il Chievo Verona e risalire la china in zona-retrocessione. Successo meritatissimo per la squadra di Fabio Pecchia, fra l’altro in pienissima emergenza-formazione, mentre è notte buia per i clivensi che adesso sono seriamente invischiati in zona-retrocessione, con soli 3 punti di vantaggio proprio sui concittadini. Questo il tabellino:

HELLAS VERONA-CHIEVO VERONA 1-0 (0-0)

Rete: 52′ Caracciolo

HELLAS (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Felicioli (86′ Aarons); Fares, Buchel, Calvano (88′ Fossati); Verde (63′ Zuculini), Petkovic, Matos. All. Pecchia

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino, Dainelli, Cacciatore, Gobbi, Bani, Radovanović, Castro, Hetemaj (61′ Pellissier), Birsa (87′ Stepinski), Meggiorini (46′ Giaccherini), Inglese. All. Maran

Ammoniti: Boldor, Buchel, Matos, Verde (Hellas). Bani, Cacciatore, Dainelli, Gobbi, Radovanovic, Hetemaj (Chievo).

Comments

comments