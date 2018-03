L’idea geniale di un gruppo di Ultràmici: “La dovete pagare”

“La dovete pagare” è un’iniziativa lanciata dal gruppo Facebook degli Ultràmici. Quest’oggi, in esclusiva, Luca Gulotta ci spiegherà in cosa consiste questa geniale idea.



Da dove nasce questa iniziativa?

Nacque un anno fa ma per puro gioco solo che ci rendemmo conto che fu impostata nella maneria sbagliata. La cosa deve essere più sistematica ed ho pensato che non bisognava incassare ma bisognava rigiocare la somma vinta nuovamente sulla vittoria della Juventus.

In cosa consiste questa iniziativa?

La dovete pagare non è una frase detta in tono minaccioso ma una frase che ha come significato quello di dover pagare nel vero senso della parola. Funziona tutto come se fosse un moltiplicatore continuo. Se si giocano ogni volta 5 o 10 euro sulla vittoria della Juventus alla fine si arriverà a moltiplicare i soldi che si sono guadagnati inizialmente. Ovviamente continuando con questo sistema potrebbe arrivare il momento in cui la bolletta verrà persa ma in quel caso vorrebbe dire che il Napoli ritornerebbe primo in classifica. In un modo o nell’altro questo gioco ci farà vincere, bisognerà vedere però in che modo.

Che risultati si spera di ottenere?

Il nostro obbiettivo è quello non di guadagnare soldi bensì quello di perderli perché perderli significherebbe avere il Napoli primo in classifica. Oltre ciò noi vogliamo coinvolgere tutti gli sfigati napoletani sperimentando quanto siano disposti a mettere in gioco la loro sfiga.

Comments

comments