Liga: vince il Valencia, ko del Villarreal con l’ultima in classifica

Molte gare, nonostante la ricorrenza, anche nel campionato spagnolo quest’oggi.

Liga in campo anche nel giorno di Pasqua, per i numerosi posticipi della 30/a giornata dopo gli impegni di ieri di Real Madrid, Siviglia e Barcellona, tutte ancora in corsa in Champions League.

Mentre da pochi minuti l’Atletico Madrid sta sfidando il Deportivo La Coruna penultimo in classifica fra le mura amiche, si sono giocate altre quattro sfide nel pomeriggio.

Il Valencia ha vinto 1-0 in casa del Leganes con un gol di Rodrigo ed aumenta sempre più le chance matematiche di ottenere almeno il quarto posto, vista la sconfitta inattesa del Villarreal in casa del fanalino di coda Malaga (1-0).

A otto giornate dalla fine del campionato, e dopo quattro vittorie di fila, i valenciani hanno 15 punti di vantaggio sui “sottomarini gialli” quinti, e 16 sul sesto posto occupato dal Siviglia di Vincenzo Montella. Sono finiti 0-0 gli altri due incontri odierni, Eibar-Real Sociedad ed Espanyol-Alaves.

