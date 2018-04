Ligue 1: vince il Nizza, clamoroso ko casalingo del Nantes di Ranieri

Oggi in campo il campionato francese, gioie e dolori per gli italiani “transalpini”.

Domenica di Pasqua in campo per la Ligue1, dopo il trionfo di ieri in Coppa del PSG sul Monaco. Nel pomeriggio il Nizza di Balotelli supera 2-0 il Troyes e sale al settimo posto in classifica a quota 45. A decidere la sfida è la doppietta di Plea: l’attaccante francese di origini maliane non lascia scampo a Zelazny (gran destro) approfittando di un errore della difesa avversaria al 16′ e chiude i conti all’83’ (deviazione decisiva di Traoré).

I rossoneri scavalcano così il Nantes di Ranieri, travolto 3-0 a domicilio dal Saint Etienne. Debuchy porta avanti i suoi al 17′ da distanza ravvicinata, Cabella raddoppia al 54′ sfruttando un disimpegno sbagliato della retroguardia dei Canarini e firma anche il tris grazie a una precisa conclusione che si infila all’angolino.

Gli Atalantici vengono sorpassati anche dal Montpellier, corsaro 3-1 a Caen (doppietta di Giovanni Sio e sigillo di Skhiri). Torna a vincere il Guingamp dopo un digiuno di sei partite (l’ultimo successo era datato 4 febbraio). I rossoneri battono 2-1 in casa il Bordeaux grazie alla splendida punizione dell’ex Roma Grenier e al preciso destro di Diallò. Inutile il gol di Malcom (sugli sviluppi di un calcio di rigore fallito) anche se nel finale gli ospiti sfiorano il pareggio. Nelle zone basse della classifica l’Amiens passa a 1-0 a Lille (a segno Mendoza) mentre termina 2-2 Strasburgo-Metz.

