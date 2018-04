Liguori: “Assurde dichiarazioni da parte della Juventus e Agnelli”

Paolo Liguori, direttore di TG COM 24, è intervenuto a Radio Marte

“Secondo me quello di ieri era un rigore che poteva essere dato come non dato. Oltre però all’errore dell’arbitro c’è l’errore di Benatia che oramai era 3 MT dalla porta e si è fatto rubare il tempo da Vazquez. La perdita di calma di Buffon è inaccettabile così come le sue dichiarazioni post partita, coloro che vanno allo stadio a mangiar patatine gli pagano lo stipendio, dovrebbe saperlo lui che ne è anche testimonial. Tutto quello che è successo nel dopo partita non è bello per il calcio italiano dopo aver avuto una grande lezione di sportività il giorno prima con la Roma. Agnelli non può prendersela con Collina, tutta la Juventus non può permettersi di far trapelare che si può dare un rigore al 93’. Rigore c’è quando arbitro fischia, forse loro non sono abituati o sono abituati male poichè li ricevono sempre. Che la Juve sia uscita dalla Champions non è positivo per il Napoli ma vedremo come reagiranno” .

