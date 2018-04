Liguori: “Ho visto Higuain solo, non come a Napoli. Scudetto? Gli azzurri devono provarci”

Paolo Liguori, direttore di TgCom, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Ieri ho visto un Higuain solo, quando stava a Napoli lui giocava anche per la squadra, correva, si prendeva la palla, comunicava con i compagni.

Stasera per la Roma non è facile contro il Barcellona. Ieri sera abbiamo visto una rovesciata di Pelè, stasera vedremo i nueri di Maradona. Cristiano è un bomber pazzesco ma Messi quando accelera, si ferma, fa numeri sembra Maradona.

Il Napoli ci deve provare. A Torino deve fare la prova d’urto. Ha perso un può di smalto, i giocatori sono stanchi come quelli della Juventus. Quando giochi contro una squadra che deve retrocedere nella mente dei giocatori ci sono altre motivazioni. Il Napoli deve uscire dai suoi intrecci ed essere semplice. Quando si complica la vita non segna ma se gioca in modo semplice segna”.

