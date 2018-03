Il direttore di PianetaGenoa1893.net, Marco Liguori, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Zero.

“Perin è un portiere da Napoli, negli ultimi anni è cresciuto tanto. È un portiere affidabile, forte nelle uscite alte, che compie diversi miracoli ogni domenica. Spesso risulta decisivo. Se Donnarumma vale cento milioni, Perin ha lo stesso valore di mercato: è lui il vero successore di Buffon in Nazionale. Su di lui non c’è solo il Napoli, a me risulta ci sia anche l’Arsenal e il Liverpool”.

