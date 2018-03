L’Inter è già con la testa al Napoli

La morte di Astori ha sconvolto anche l’Inter, i nerazzurri però adesso pensano solo alla sfida con il Napoli

Di positivo in quello che è successo non c’è assolutamente nulla, l’Inter però adesso ha una settimana per preparare la partita con il Napoli.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il giocatore più monitorato da Spalletti sarebbe Rafinha, che va gestito con parsimonia alla luce dello stop prolungato che lo ha tenuto ai box nove mesi per l’infortunio al ginocchio accusato in aprile col Barcellona.

La preparazione del giocatore procede comunque nella direzione giusta, ed una settimana in più di allenamenti aumenta le possibilità di Spalletti di schierarlo titolare.

