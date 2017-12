Lippi: “Non è vero che ho denigrato Ventura”

Così Marcello Lippi sul momento del calcio italiano.

“Non è vero che ho denigrato Ventura, ho solo detto la verità dicendo che non l’ho scelto io. In questo momento non è brutto il futuro dell’Italia, ci sono tanti giovani calciatori che garantiranno un grande futuro. Per il prossimo Presidente della Federazione credo che non ci sia bisogno di essere degli scienziati, c’è bisogno di persone che conoscano e vivano il calcio e che lo trasmettano, in questa federazione non c’erano questi sentimenti. CT? Non è quello il problema più grande”.