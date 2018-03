Lipsia, avversario scomodo per il Napoli. Werner e Keita le stelle dei tedeschi

Nel sorteggio per i sedicesimi di finale di Europa League, il Napoli ha pescato il Lipsia e giovedì 15 febbraio ci sarà la gara di andata al San Paolo.

Il RasenBallsport Leipzig (RB Lipsia), è un club tedesco che ha sede nella città di Lipsia, in Sassonia; fondato nel 2009 dal noto marchio austriaco di bevande: Red Bull. Il Lipsia ha acquisito la licenza sportiva del SSV Markranstädt. Nella stagione 2017-2018 partecipa per la seconda volta nella propria storia alla Bundesliga, massima serie del campionato tedesco di calcio.

Nel palmarès la squadra ha: 2 coppe regionali della Sassonia, una vittoria nel girone nord-orientale del campionato di Regionalliga (quarta serie) e una nel girone meridionale di NOFV-Oberliga (quinta serie regionale); ha inoltre raggiunto gli ottavi di finale di coppa nazionale nell’annata 2014-2015.

Lo stadio dove gioca è il “Red Bull Arena” che ha una capienza di 44.345 spettatori.

Il Lipsia è la squadra più giovane di tutta la Bundesliga (23,8 anni di media) ed è seconda in Europa solo ai francesi del Lille (Ligue 1).

IL GIOCO

Per la squadra di Sarri si tratta di un avversario ostico, il gioco del Lipsia è basato sulla fisicità. Giocano un calcio pragmatico ed hanno un pressing alto a cui partecipano anche i centrocampisti, i tedeschi spesso raddoppiano sulla marcatura. Nei 10 giocatori più veloci in Bundesliga, tre sono del Lipsia: Timo Werner, Bernardo e Dayot Upamecano.

La fase difensiva prevede un 4-3-3 molto corto e compatto, il pressing avviene non appena le punte si muovono. La linea della mediana spesso arretra verso la difesa, così facendo creano la superiorità numerica a vantaggio dei suggerimenti ad attaccanti che si predispongono a ricevere palloni in verticalizzazioni veloci e improvvise.

In fase offensiva la viene mossa dal fraseggio tra i centrali e da veloci cambi di gioco a tagliare il campo e chiamando in causa gli esterni offensivi bravi a scaricare sull’inserimento dei compagni. Inoltre il filtro del loro gioco è il centrocampo.

GIOCATORI DA TENERE D’OCCHIO

Timo Werner e Naby Keita sono tra i talenti migliori del Lipsia. Di Werner si dice che sia l’erede di Miroslav Klose, è dotato di grandi mezzi fisici e atletici, ed è in grado di ricoprire tutti i ruoli dell’attacco.

Keita è il giocatore africano più pagato della storia, è un centrocampista in grado di ricoprire più ruoli e il suo dinamismo e la sua intensità in mezzo al campo lo rendono uno dei giocatori più importanti della squadra.

Bruma invece è il più in forma di tutti, bravo nel dribbling, meno nel tiro. Nei duelli uno contro uno la vittoria è dalla sua parte: 52%.

Il Lipsia si tiene stretto anche due giovani: Konrad Laimer, che sembra essere alter ego di Keita, e Jean-Kevin Augustin invece è il sostituto perfetto di Werner.

TECNICO

L’allenatore è Ralph Hasenhüttl, alla sua seconda stagione sulla panchina del Lipsia. Il tecnico in Bundesliga sta facendo grandi risultati: è secondo in classifica dietro il Bayern Monaco.

Comments

comments