Con il Lipsia dovrebbe esserci Sepe, ma Reina insegue un record non da poco

Molto probabilmente Maurizio Sarri schiererà Luigi Sepe in porta contro il Lipsia e preserverà Pepe Reina per la gara di campionato con la Spal, eppure lo spagnolo rincorre un record in Europa:

Pepe Reina infatti con 163 partite giocate in Europa è al quarto posto alla pari con Clarence Seedorf.

Giocando contro il Lipsia potrebbe staccare Seedord e portarsi da solo al quarto posto.

Davanti a lui al terzo posto c’è un altro spagnolo, Xavi, con 173 partite, 10 in più del portierone azzurro, poi c’è Maldini con 174 e Casillas al primo posto con 177.

