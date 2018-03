Lipsia, Hasenüttl: “Puntiamo a vincere l’Europa League”

“Puntiamo molto su questa coppa. Anche la Bundesliga è importante per noi, ma vogliamo vincere l’Europa League”.

Così il tecnico del Lipsia, Ralph Hasenüttl, ha risposto, in conferenza stampa, alla domanda del nostro direttore, Italia Mele, che gli chiedeva quanto fosse importante l’Europa League per la sua squadra.

Ed in effetti, la seconda competizione continentale potrebbe rappresentare un grande obiettivo per il Lipsia: la squadra della Red Bull è seconda in classifica in Bundesliga, ma non è assolutamente in lotta per il titolo, dal momento che una lotta non esiste, visto che il Bayern Monaco è lontano addirittura 18 punti.

In Europa League, invece, i tedeschi potrebbero essere una vera mina vagante: i risultati degli ultimi due anni, dimostrano che si tratta di una squadra che può mettere in difficoltà chiunque. Il Napoli dunque dovrà stare attento e non sottovalutare il Lipsia che, guidato dalle sue motivazioni e dalle sue ottime individualità, proverà a dare filo da torcere agli azzurri.

