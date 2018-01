Lipsia: mercato da 20 milioni per due sedicenni

Il Lipsia, che affronterà gli azzurri in Europa League, predica la linea verde anche in questo calciomercato di gennaio.

Il Red Bull Lipsia è un esempio di virtuosismo ed efficienza in Germania. Seconda in classifica in Bundesliga a 16 punti di distanza dai campioni di Monaco, ma è facile da intuirlo: a breve tempo sarà una forza emergente anche in Europa.

Già, perché i prossimi avversari del Napoli perseverano nella ricerca di talenti per rafforzare continuamente la propria rosa. Concetti conosciuti anche all’ombra del Vesuvio ma forse, con “energie” finanziarie diverse. Pur disponendo di notevoli mezzi economici, la filosofia del club sassone è quella di investire sui giovani. Anzi, giovanissimi e di investirci parecchio.

Infatti, durante la sessione di mercato di gennaio, il Lipsia ha già speso 20 milioni per assicurarsi due gioiellini di 16 anni. Il primo è Umaro Embalo, classe 2001 di proprietà del Benfica riscattato per più di 15 milioni ed un suo debutto in Bundesliga, diventerebbe il giocatore più giovane del campionato. Il resto è servito per arrivare all’interessantissimo Mads Bidstrup, del Copenhagen, centrocampista centrale e capitano della nazionale danese Under 16.

A cura di Daniele Arcella