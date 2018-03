Lipsia-Napoli, biglietti in vendita da venerdì: i prezzi e la mappa dello stadio

La gara di ritorno per i sedicesimi di finale di Europa League si disputerà giovedì 22 febbraio.

Il prezzo del biglietto spettante al Lipsia e dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione, e’ pari ad € 15,00 per i settori n° 41 e n° 42 (vedi mappa stadio) oppure € 30,00 per i settori n° 39 e n° 40 (vedi mappa stadio) cui aggiungere la commissione di spettanza di Listicket per la transazione on line.

Per la gara Lipsia – Napoli, valida per i sedicesimi di finale di Europa League, in programma il giorno 22 Febbraio 2018 in Germania alle ore 19.00 (ora locale), in ottemperanza alle disposizioni della Questura di Napoli, la SSC Napoli comunica che dalle ore 10.00 di Venerdì 16 Febbraio 2018, fino alle ore 13.00 di Domenica 18 Febbraio 2018 e comunque fino ad esaurimento dei posti, sara’ disponibile la prenotazione di un voucher mediante download del relativo documento dal sito internet www.listicket.com in collaborazione con Listicket Gruppo Ticketone.

Fonte: sscnapoli.it

