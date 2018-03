Lipsia-Napoli, le pagelle: Non bastano Zielinski e Insigne. Tonelli super!

Il Napoli batte il Lipsia 2-0 alla Red Bull Arena grazie alle reti di Zielinski e Insigne, vittoria che però non basta per passare il turno. Ecco le pagelle degli azzurri:

Reina 6,5: Poche parate, ma provvidenziale nelle sucite

Maggio 6: Spinge molto in fase offensiva, da il suo contributo come può

Albiol 6: Partita sufficiente senza sbavature

Tonelli 7,5: Il migliore in campo, bravissimo ad uscire sempre con i tempi giusti e ad anticipare sempre gli avversari sui cross. Nel finale si improvvisa anche attaccante, partita di grande sacrificio

Mario Rui 6,5: Partita di buonissimo livello, costretto poi ad uscire per un problema al piede

Allan 7: Partita di grande cuore e grande determinazione come sempre, il secondo goal del Napoli arriva grazie ad una sua sgambata a centrocampo

Diawara 5,5: Sempre in ritardo sul pallone, lento nel leggere le situazioni, male in fase di impostazione, ma peggio della gara di andata non poteva fare

Hamsik 5,5: Sembra essere tornato quello di inizio campionato, decisamente appannato ed impreciso, tanti errori tecnici che un giocatore del suo livello non dovrebbe commettere

Zielinski 7: Come vice Callejon forse gioca ancora meglio di quando fa il vice Insigne, ottima prestazione impreziosita anche dal goal che porta in vantaggio gli azzurri

Mertens 6: Troppo impulsivo e poco lucido, cerca spesso giocate complicate quando non è necessario

Insigne 7: Ottima prestazione, voleva il goal e lo ha trovato, bravo a leggere il cross di Callejon e a sfruttare l’errore del terzino del Lipsia

Callejon 6,5: Entra bene in partita e trova l’assist per il 2-0 di Insigne

