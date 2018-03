Lipsia-Napoli, tutti i precedenti azzurri in Germania

In Germania il Napoli troverà un clima molto rigido e questo aspetto potrà influenzare molto sulle scelte di Sarri che sarebbe intenzionato a continuare il suo turn over in vista del Monday Night contro il Cagliari.

Sarri potrebbe dar spazio a chi fino ad ora è stato preso poco in considerazione in campionato e far riposare i titolarissimi. In rosa potrebbero aggregrarsi qualche giovane della primavera per fargli per acquisire sempre più esperienza anche su campi internazionali. Il Napoli capolista in Serie A ha depositato tutte le sue energie nel campionato, per provare a vincere quel tricolore tanto atteso.

Per i partenopei i precedenti in Germania non sono del tutto favorevoli: soltanto una vittoria per gli azzurri contro il Wolfsburg dell’ex Rafa Benitez nell’andata dei quarti di Europa League (4-1).

Il Napoli non aveva mai vinto in casa delle squadre tedesche in otto tentativi (P3 – S5), perdendo quattro volte di seguito.

A cura di Sabrina Fiorenzano

