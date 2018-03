Da Lipsia sicuri del passaggio del turno. Napoli risponde

Domani sera il Napoli è chiamato a riscattarsi dal 3-1 subito all’andata, in casa, contro il Lipsia.

A Lipsia sono sicuri del passaggio agli ottavi di finale di Europa League della loro squadra. Ma qualcosa preoccupa il tecnico Hasenhuttl.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il mister dei tedeschi è preoccupato dopo il K.O. subito fuori casa contro il Francoforte per 2-1 , si farà due conti in casa per valutare chi saranno i giocatori disponibili. Keita è in dubbio per un problema alla coscia che l’ha visto uscire dal campo la partita scorsa ed il grande e richiesto Werner non ha giocato ai suoi massimi livelli negli ultimi 14 minuti per lui disponibili.

Il Napoli ed i suoi tifosi credono all’impresa nonostante il risultato dell’andata. Domani al Red Bull Arena saranno presenti circa 2.000 tifosi per spingere la squadra alla vittoria, fino alla fine.

A cura di Sabrina Fiorenzano

