L’Italia come la Germania pensa ad una rivoluzione del Var

Gli arbitri non saranno più allo stadio ma in locali all’interno della Lega Calcio per seguire le partite

Per ora questa è soltanto un’ipotesi ma l’Italia sta pensando di copiare la Germania e traslocare il Var, quindi gli arbitri che guardano la partita attraverso lo schermo, in locali creati appositamente per loro. Gli italiani guardano molto il piano economico e come riporta il “Corriere della Sera” ci sarebbe un netto risparmio per quanto riguarda i trasporti ma anche sul piano logistico si andrebbe a migliorare poiché il tutto verrà centralizzato presso la nuova tecnologia. L’unica cosa che dà grattacapi e non fa andare in porto questo processo è di natura tecnica, perché si temono problemi di efficienza tra le linee che dovrebbero unire la sala di controllo milanese, quindi dove saranno posizionati gli arbitri, agli arbitri di campo.

