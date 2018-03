LIVE Cagliari-Napoli: 0-5 chiude Mario Rui su punizione, Napoli a +4 sulla Juventus

Il Napoli batte il Cagliari e allunga sulla Juventus che dovrà recuperare la sfida con l’Atalanta.



Buonasera lettori di 100×100 Napoli questa è la diretta testuale di Cagliari-Napoli, gara valida per la 26° giornata di campionato.

90′ – Finisce la partita il Napoli batte il Cagliari 5-0.

90′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Mario Rui trova il quinto gol su una punizione spettacolare.

81′ – Callejon vicinissimo al quinto gol con un diagonale che esce di poco sul fondo.

74′ – Esce Jorginho entra Diawara.

73′ Esce Hysaj entra Maggio. L’albanese ha accusato dei piccoli problemi all’inguine.

72′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Insigne dagli undici metri batte Cragno. Poker del Napoli.

71′ – Calcio di rigore per il Napoli, fallo di mano di Castan su Insigne.

61′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL Che gol di Hamsik un’azione PAZZESCA del Napoli. Per il capitano è il gol numero 119.

59′ – Cambio nel Cagliari esce Padoin entra Ionita.

21:48 Inizia il secondo tempo.

47′ – Insigne calcia a giro sotto porta ma Cragno respinge.

42′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL il Napoli trova il 2-0 con Mertens che con il sinistro mette in rete il gol del raddoppio.

31′ – Ammonito Koulibaly per un fallo su Han.

29′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL il Napoli va in vantaggio con Callejon che da posizione ravvicinata batte in diagonale Cragno. L’assist è di Allan.

21′ – Super occasione per il Napoli con Mertens che sotto porta ci prova al volo ma il tiro in spaccata finisce fuori.

19′ – Cagliari vicino al gol prima con Han che si fa anticipare da Reina in uscita e poi con Pavoletti che sulla respinta tira da lontano a porta vuota ma la palla finisce fuori.

15′ – Occasione grandissima per Mertens che tira fuori a distanza ravvicinata. Da segnalare che Mertens al momento del tiro subisce un fallo netto da parte di Castan che tira la maglia del calciatore belga. Il VAR non interviene.

6′ – Occssione per il Cagliari con Pavoletti. L’attaccante ex Napoli viene pescato in area da un cross di Faragò, il suo tiro ravvicinato termina fra le braccia di Reina.

3′ – Grandissima occasione per il Napoli con Callejon che va vicino al gol con un tiro al volo che esce di poco.

20:46 – Inizia la partita. Batte il Napoli.

Attualmente le due squadre sono in campo per il riscaldamento. Ricordiamo che nel Cagliari sono assenti Cigarini e Farias mentre nel Napoli tra gli insdisponibili ci sono ancora Chiriches, Milik e Ghoulam.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari e Napoli:

Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castán; Faragò, Barella, Padoin, João Pedro (C), Lykogiannis; Han, Pavoletti.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Arbitro: GIACOMELLI

Assistenti: GIALLATINI – DOBOSZ

IV: ABBATTISTA

VAR: DOVERI

AVAR: MARRAZZO

Comments

comments