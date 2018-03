Rileggi il live, Maurizio Sarri: “Dobbiamo trovare la giusta mentalità anche nelle coppe”

Diretta testuale della conferenza di Maurizio Sarri e Lorenzo Insigne.



19.41 Che importanza ha Zielinski? E’ un giocatore fortissimo, deve crescere a livello di personalità e poi potrà decidere da solo dove giocare. Ha le potenzialità per giocare in qualsiasi parte del campo. Sarà il nuovo De Bruyne.

19.39 Ci vuole un pizzico di follia per poter pensare di qualificarsi, questo potrebbe darci la forza di giocarcela.

19.36 I tifosi amano una donna sola e sono estremamente fedeli, neanche in Italia il Napoli ha vinto molto e quindi è lo stesso. Noi faremo di tutto per cercare di farli contenti ma questo non deve andare a inficiare la mentalità della squadra. Dobbiamo essere noi a trascinare i tifosi, chi vive a Napoli sa molto bene che a loro interessa una cosa.

19.33 L’allenatore dello Shakhtar ha detto che oltre Guardiola seguirà anche te, che ne pensi? Mi fa molto piacere, perché si tratta di un allenatore giovane estremamente interessante. Lo Shakhtar è una squadra che quando sta bene fisicamente fa paura davvero, hanno giocatori di talento internazionale.

19.31 Che ne pensa dell’ospitalità del Lipsia? Ringraziamo il Lipsia sentitamente per quello che ha fatto. Il Napoli non ha richiesto alcuna stanza per fumatori bensì una stanza per lo staff.

19.27 Chiede una reazione feroce, lei l’ha vista nella squadra? Ho la fortuna di allenare una squadra che dal punto di vista degli allenamenti è inattaccabile. E’ talmente continua che non riesce a darmi indicazioni. La gara d’andata è stata un fulmine a ciel sereno, non mi aspettavo quel crollo. Ma può succedere, soprattutto in un momento in cui siamo pochi, c’è sempre dispendio di energie. A livello di mentalità questa squadra sta mostrando in campionato una grande forza, nelle altre manifestazione non riesce a trovare lo stesso livello di determinazione. Ed è un salto che deve fare, ampliando l’organico e evitando di fare errori.

19. 22 Mertens? Credo sarà disponibile, ha avuto una leggera distorsione. Le percentuali per passare il turno non le so ma palesemente sono tutte al favore del Lipsia.

19. 20 Abbiamo fatto una partita da cialtroni all’andata. Non è colpa dei ragazzi che hanno giocato meno perché il peggio l’abbiamo dato quando abbiamo messo quelli che giocavano di più. Abbiamo voglia di prenderci una rivincita.

INIZIA LA CONFERENZA DI SARRI

19.18 Quanto potrà aiutarvi Milik in futuro? Ci darà una grossa mano, sicuramente non domani perché non è convocato ma più avanti sarà fondamentale.

19.16 Domani giochi? Io vorrei giocarle tutte, ma dipende dal mister. La cosa più importante domani è la voglia di voler passare il turno, non chi gioca.

19.13 Speri di poter ripetere il 4-1 del Wolsburg? Si, lo spero. Dobbiamo far ricredere tanta gente che pensa che noi snobbiamo l’Europa. E’ brutto vedere il Napoli primo in classifica ma fuori dalle coppe.

19.11 Cosa serve a questo Napoli per ribaltare il risultato? Serve una grande prestazione e la giusta cattiveria, quella che ci mettiamo in campionato dobbiamo metterla anche in Europa.

19.09 Che voglia di riscattare la partita dell’andata c’è? Noi abbiamo tanta voglia di riscattare la prestazione che abbiamo fatto all’andata, dobbiamo fare tre gol e se giochiamo con la nostra mentalità riusciremo a metterli in difficoltà. Non sarà facile ma ci proveremo fino alla fine.

INIZIA LA CONFERENZA STAMPA, PRIMA LORENZO INSIGNE.

