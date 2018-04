Rileggi Live-Milan-Napoli 0-0

Gentili lettori benvenuti alla diretta testuale di Milan-Napoli:

Finita, Milan-Napoli 0-0

91′ Parata MOSTRUOSA di Donnarumma su Milik!

Sono stari concessi 3 minuti di recupero

89′ Ammonito Kouibaly, era diffidato, salterà Napoli-Udinese

87′ Ultimo cambio nel Napoli, fuori Allan dentro Rog

80′ Insigne calcia in area di rigore da posizione defilata, respinge Donnarumma

79′ Secondo cambio nel Milan, fuori Bonaventura dentro Manuel Locatelli

70′ Cambio nel Milan, esce Kalinic ed entra Andre Silva

67′ Subito Milik prova la girata, palla svirgolata che finisce facilmente nelle mani di Donnarumma

66′ Doppio cambio in casa Napoli, entrano Milik e Zielinski al posto di Hamsik e Mertens

63′ Ammonito Hysaj

60′ Intanto continuano i vergognosi cori antinapoli da parte della Curva Sud del Milan

56′ Tutto ok per Maggio che si rialza

55′ Resta a terra Maggio, entra in campo lo staff medico del Napoli

52′ Suso si accentra e calcia, pallone alle stelle

47′ Subito grande chance per Hamsik che in area di rigore incrocia con il sinistro ma non trova lo specchio della porta

Iniziato il secondo tempo

Finisce qui il primo tempo, Milan-Napoli 0-0

E’ stato concesso un minuto di recupero

40′ Grande occasione per il Napoli, cross di Mertens sul secondo palo per Insigne che calcia fuori

38′ Goal del Milan annullato per fuorigioco, aveva segnato Musacchio dopo una respinta di Reina

35′ Grande giocata di Insigne che si accentra e prova il tiro a giro, palla che però finisce fuori

31′ Ancora Hamsik da fuori area, tiro strozzato che finisce sul fondo

26′ Ancora Milan pericoloso sulla fascia destro, cross sul secondo palo per Calhanoglu che colpisce male e manda fuori il pallone

20′ Grande taglio di Callejon come al solito, buca la difesa del Milan ma lo spagnolo non riesce ad agganciare il pallone

18′ Hamsik ci prova da fuori, palla che finisce alta sopra la traversa

16′ Splendida triangolazione Mertens Insigne, il belga in area di rigore calcia con il sinistro, Donnarumma devia in calcio d’angolo

14′ Il Napoli inizia ad affacciarsi nella metà campo del Milan, tiro di Callejon che però non prende lo specchio della porta

12′ Milan ancora pericoloso con un cross di Rodriuez, bravo Reina nell’uscita

11′ Contropiede pericoloso per il Milan che si conclude con un colpo di testa di Kalinic che finisce sul fondo

4′ Tiro pericoloso di Bonaventura, Reina devia in calcio d’angolo

15:00: Iniziata Milan-Napoli

14:51: Subito cori antinapoli da parte della Curva Sud, i tifosi azzurri rispondono con l’ormai gettonatissimo coro “Sarò con te”

14:31: Tutto pronto a San Siro, le due sqaudre sono in campo per il riscaldamento

