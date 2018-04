Rileggi la diretta testuale della sfida del San Paolo fra Napoli e Chievo, valida per la 31°giornata di campionato di Serie A.

FINITA! Il Napoli vince con una assurda rimonta negli ultimi minuti e trionfa! Azzurri ancora in corsa, dietro la targa della Juventus sempre a 4 punti. Entusiasmo alle stelle!

93′ – GOOOOOOL! DIAWARA! Di testa ! Il San Paolo è una bolgia! 2-1!

88′ – GOOOOOOL! MILIK! Il polacco spinge in rete di testa la palla spiovente lanciata da Insigne. 1-1

83′ – Insigne si ritrova tutto solo davanti alla porta. Palla sparata sul corpo di Sorrentino. Fischi per lui.

80′ – Tiro dalla distanza di Mertens. Alto sopra la traversa.

75′ – Momento di confusione, lo stadio incita la squadra, anche lo stesso Reina cerca di dare la carica.

73′ – Gol Chievo. Stepinski conclude con un tiro imparabile dal centro dell’area un contropiede nato da un errore in disimpegno di Tonelli. 0-1, è il momento più drammatico della stagione azzurra.

70′ – Esce Allan entra Zielinski. Secondo cambio per gli azzurri.

69′ – OCCASIONE NAPOLI. Milik arriva davanti al portiere, tenta lo scavetto ma Sorrentino è lesto a respingere.

65′ – Troppo caldo, torna la pausa per refrigerarsi concessa dall’arbitro, un “break” che avevamo già visto nelle prime giornate di campionato.

63′ – Esce Hamsik entra Milik. Napoli a trazione anteriore.

61′ – Ancora pericolo Chievo. I clivensi vanno in gol ma l’azione è nulla per fuorigioco.

59′ – Disimpegno errato di Diawara che regala palla alla ripartenza clivense. Per fortuna il Napoli chiude.

57′ – Incredibile flipper nell’area clivense. Hamsik tira a botta sicura, il pallone si ferma al centro dell’area piccola ma non è preda di nessun compagno di squadra.

55′ – Giaccherini mette la gamba su Allan in corsa. Ammonito l’ex Napoli, che si scusa con l’ex compagno.

53′ – Nervosimo in campo. Mario Rui ammonito per trattenuta. Il portoghese era diffidato e salterà Milan-Napoli.

52′ – Stepinski rileva Meggiorini. Primo cambio gialloblu.

51′ – PARATO! Erroraccio di Mertens che tira centrale, sulla respinta Sorrentino para di piede anche il tiro di Insigne.

50′ – RIGORE NAPOLI! Mertens si invola in area e viene trattenuto per la maglia. Rigore lampante.

47′ – OCCASIONE NAPOLI! Insigne si ritrova palla, un po’ a sorpresa, tutto solo davanti alla porta di Sorrentino ma è frettoloso nella confusione e tira debolmente. Sorrentino para.

45′ – Partiti. Batte il Napoli, che attaccherà sotto la Curva B.

16:03 – Rientrano le squadre in campo. Nessun cambio da ambo i lati.

45′ – Termina la prima frazione di gioco senza recupero. 0-0.

44′ – Proprio negli ulitmi secondi di gioco Mertens arpiona palla al centro dell’area a tira, Sorrentino intuisce ed è lesto a bloccare. Peccato.

43′ – Napoli che tenta l’affondo più volte per vie centrali ma trova la doppia linea clivense a protezione della porta.

40′ – Mertens si invola verso l’area, serve Insigne che dopo una serie di finte tira in modo telefonato verso la porta di Sorrentino.

38′ – Primo tiro dei clivensi, lo effettua l’ex Giaccherini ma è lento e la palla rotola mestamente ad oltre due metri dalla porta difesa da Reina.

36′ – Azione fotocopia alla precedente, ma stavolta è Insigne a concludere sull’esterno.

33′ – Ancora Hamsik, il diagonale dal limite dell’area va sull’esterno della rete.

30′ – Hamsik con tre occasioni consecutive sfiora il gol ma manca la conclusione finale al momento culminante.

26′ – Fase di stasi della gara. Gli azzurri sembrano rifiatare dopo un buon periodo di continuo assedio al Chievo.

21′ – Allan tenta un tiro dalla distanza. Una vera e propria “telefonata” per Sorrentino che blocca senza problemi.

20′ – Azzurri sempre in dominio, cercano con ragionevolezza e senza fretta il gol.

17′ – Callejon tenta il gol direttamente da angolo. La palla va appena fuori dalla porta difesa da Sorrentino.

16′ – Ancora azzurri. Insigne riceve un’ottima palla e si invola in area. Il suo tiro viene rimpallato da un difensore del Chievo e la palla va in angolo.

15′ – OCCASIONE NAPOLI! Solito taglio dalla sinistra di Insigne nell’area piccola, Mertens e Callejon si ostacolano a vicenda. Il primo manca la palla, il secondo – forse sorpreso dall’arrivo del belga – si ritrova palla all’ultimo sul piede e la spara alto. Peccato.

11′ – Ammonito Depaoli per un brutto fallo su Insigne che si involava sull’out di sinistra.

10′ – Brutto fallo di Bani su Mertens nel cerchio di centrocampo. L’arbitro Manganiello ammonisce verbalmente soltanto il calciatore. Alla prossima sarà giallo.

8′ – Sale la manovra partenopea. Il Chievo ben si difende e tenta la timida ripartenza ad ogni affondo subito.

5′ – Ancora corner azzurro. Il Napoli inizia a spingere.

4′ – Buona azione del Napoli, il tiro-cross di Mertens viene chiuso in angolo. Primo corner azzurro.

3′ – Primi minuti di studio, il Chievo non sembra affatto venuto qui per fare da “sparring-partner”, il Napoli per ora gestisce senza affondare.

15:01 – Calcio d’inizio. Batteranno i clivensi.

14:57 – Squadre che entrano nuovamente in campo, divise standard per entrambe: azzurro per il Napoli, gialloblu per il Chievo. Fischi soliti all’inno della Lega Serie A.

14:50 – Squadre che rientrano negli spogliatoi. Decibel Bellini inizia a gridare i nomi dei calciatori della formazione ufficiale degli azzurri.

14:45 – Partita speciale per Pepe Reina, il portiere raggiunge un risultato storico personale: settimo posto nella storia di tutti i portieri del Napoli per numero di presenze in gare ufficiali, a pari merito con Morgan De Sanctis. Hysaj invece raggiunge le 100 presenze in azzurro.

14:40 – Pubblico delle grandissime occasioni. Il San Paolo va sempre più riempendosi. Siamo oltre i 50.000 già visivamente. Le squadre sono ancora in campo per il riscaldamento, che mai come stavolta è tale anche dal punto di vista della temperatura e non solo muscolarmente.

14:35 – Queste le formazioni ufficiali delle due squadre.

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 62 Tonelli, 26 Koulibaly, 6 Mário Rui; 42 Diawara, 5 Allan, 17 Hamšík; 7 Callejón, 14 Mertens, 24 Insigne. A disposizione: 1 Rafael, 22 Sepe, 21 Chiricheș, 11 Maggio, 19 Milić, 27 Machach, 20 Zieliński, 30 Rog, 37 Ounas, 18 Leandrinho, 9 Milik. All. Sarri

CHIEVO VERONA (4-4-2): 70 Sorrentino; 27 Depaoli, 40 Tomovic, 14 Bani, 18 Gobbi; 77 Bastien, 8 Radovanovic, 56 Hetemaj, 17 Giaccherini; 69 Meggiorini, 45 Inglese. All. Maran

14:32 – Gli spalti dell’impianto di Fuorigrotta sono già occupati da un buon numero di persone per questa nuova gara ufficiale casalinga del Napoli, ed è previsto un grande numero di spettatori . La prevendita è andata a gonfie vele e c’è il concreto “rischio” di raggiungere – o quantomeno sfiorare – il sold-out.

14:30 – Gentili lettori di 100x100Napoli, un buongiorno dallo Stadio San Paolo di Fuorigrotta dove fra circa mezz’ora scenderanno in campo Napoli e Chievo Verona per la 31° giornata del campionato di Serie A. Squadre già sul terreno di gioco per il riscaldamento in questi minuti, clima caldo e pienamente primaverile, cielo azzurro: un meteo ideale per giocare a calcio.

–

14:35 – Queste le formazioni ufficiali delle due squadre.

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 21 Chiricheș, 26 Koulibaly, 6 Mário Rui; 42 Diawara, 5 Allan, 17 Hamšík; 7 Callejón, 14 Mertens, 24 Insigne. A disposizione: 1 Rafael, 22 Sepe, 62 Tonelli, 11 Maggio, 19 Milić, 27 Machach, 20 Zieliński, 30 Rog, 37 Ounas. All. Sarri

CHIEVO VERONA (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Tomovic, Bani, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Inglese. All. Maran

14:32 – Gli spalti dell’impianto di Fuorigrotta sono già occupati da un discreto persone per questa nuova gara ufficiale casalinga del Napoli, ed è previsto un grande numero di spettatori. La prevendita è andata a gonfie vele e c’è il concreto “rischio” di raggiungere – o quantomeno sfiorare – il sold-out.

14:30 – Gentili lettori di 100x100Napoli, un buongiorno dallo Stadio San Paolo di Fuorigrotta dove fra circa mezz’ora scenderanno in campo Napoli e Chievo Verona per la 31° giornata del campionato di Serie A. Squadre già sul terreno di gioco per il riscaldamento in questi minuti, clima caldo e pienamente primaverile, cielo azzurro: un meteo ideale per giocare a calcio.

Comments

comments