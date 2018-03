Live-Napoli-Genoa 0-0

Gentili lettori benvenuti al live di Napoli-Genoa:



15′ Occasione clamorosa per il Napoli con Mertens che in area di rigore calcia da posizione defilata, pallone che esce, in mezzo c’era liberissimo Callejon

13′ Tiro pericolosissimo di Dries Mertens dal limite dell’area, palla fuori di pochissimo

11′ Percussione pericolosissima di Lazovic che da destra si accentra ed entra in area di rigore, calcia sull’esterno della rete

8′ Calcio d’angolo insidioso calciato da Mario Rui, la palla termina sul fondo

Iniziata Napoli-Genoa

20: 45: tutto pronto al San Paolo, sta per iniziare la partita

20:44: Le squadre scendono in campo

20:39: Striscione in Curva A “Per noi nulla è cambiato, rabbia e sudore fino all’ultima di campionato” poi parte il coro “saremo sempre con te e non ti lasceremo mai”

20: 35: Squadre pronte a scendere in campo, lo speaker annuncia le formazioni

20:09: In campo anche i giocatori genoani per il riscaldamento

20: 07: Scendono in campo gli azzurri per il riscaldamento

20:00: Intanto scendono in campo i portieri delle due squadre per il riscaldamento.

19: 50: Un San Paolo al momento tuttaltro che pieno, il settore più numeroso è la Curva B superiore.

