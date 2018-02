LIVE – Napoli-Spal 1-0 (6′ Allan)

La diretta testuale della sfida del San Paolo, valida per la 25°giornata di campionato di Serie A (premi F5 per aggiornare).

26′ – Occasione Napoli! Mario Rui tenta il bis dopo il gol dalla Lazio, il tiro va appena a lato.

25′ – Occasione Napoli! Il tiro dalla distanza di Mertens è ben deviato da Meret, sicuramente migliore in campo fin qui.

22′ – Azzurri ancora in attacco, Allan si inventa letteralmente un corner con il suo pressing asfissiante.

20′ – Con qualche affanno il Napoli libera l’area sul successivo sviluppo dell’azione avversaria.

19′ – Inutile fallo di Allan su Lazzarri sull’out di destra. Punizione pericolosa per gli emiliani.

18′ – Tiro di Hamšík dalla distanza. Palla leggermente alta sulla traversa.

15′ – Piccolo break della squadra emiliana, che recupera palla dopo un errore di Hamšík. Il Napoli però riesce a smorzare il pericolo prima che diventi grave.

11′ – Ancora Napoli! Koulibaly si invola e dal limite dell’area fa partire un bel destro che fa la barba al palo della porta spallina. Partenza incredibile degli azzurri, ferraresi vicino allo 0% di possesso palla in questi primi 12 minuti.

9′ – Ancora Napoli! Callejón, pescato con il solito assist “a taglio” di Insigne al centro dell’area piccola, trova la respinta di Meret sul suo tiro a colpo sicuro.

7′- Insigne inarrestabile. L’attaccante tenta ancora il tiro, rimpallato e deviato in angolo.

6′ – GOOOOOOOOOOOOL! ALLAN! Il brasiliano si incunea in area grazie ad un ottimo filtrante e batte con un rasoterra Meret. 1-0!

3′ – Palo Insigne! Ancora l’attaccante, spina nel fianco sulla sinistra, vicino al gol con un tiro che leggermente deviato trova il palo interno della porta spallina a portiere battuto.

1′ – Subito Napoli all’attacco. Il tiro-cross di Insigne si spegne appena a lato, alla sinistra di Meret.

15:03 – Partiti!

15:02 – Gli azzurri attaccheranno in questa prima frazione di gioco verso la Curva A. Batte il calcio d’inizio la Spal.

14:59 – Squadre all’ingresso in campo. Napoli in consueta maglia azzurra, Spal in biancorosso.

14:56 – Il pubblico è in attesa del Napoli e della Spal. Siamo, ad occhio, sui quarantamila spettatori.

14:50 – Lo speaker Decibel Bellini inizia a scaldare il pubblico urlando la formazione.

14:45 – Pioggia torrenziale sul terreno di gioco, la Spal rientra negli spogliatoi, il Napoli resta qualche minuto in più.

14:40 – Napoli obbligato alla vittoria, dopo il successo di misura per 1-0 dela Juve (rete di Alex Sandro) nel derby della Mole contro il Torino. Attualmente i bianconeri sono al primo posto, due punti davanti agli azzurri.

14:35 – Queste le formazioni ufficiali delle due squadre.

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mário Rui; 8 Jorginho, 5 Allan, 17 Hamšík; 7 Callejón, 14 Mertens, 24 Insigne. A disposizione: 1 Rafael, 22 Sepe, 62 Tonelli, 11 Maggio, 42 Diawara, 27 Machach, 20 Zieliński, 30 Rog, 37 Ounas. All. Sarri

SPAL (4-3-3): 97 Meret; 21 Salamon, 27 Felipe, 23 Vicari; 29 Lazzari, 77 Viviani, 28 Schiattarella, 88 Grassi, 85 Dramè; 19 Kurtic; 7 Antenucci. A disposizione: 1 Gomis, 92 Marchegiani, 5 Simic, 15 Vaisanen, 33 Costa, 25 Everton Luiz, 18 Schiavon, 24 Vitale, 9 Bonazzoli, 10 Floccari, 43 Paloschi. All. Semplici.

14:32 – Gli spalti dell’impianto di Fuorigrotta sono già occupati da un discreto persone per questa sesta gara ufficiale casalinga del Napoli nel 2018, non è previsto però un grandissimo numero di spettatori. La prevendita non è andata a gonfie vele (CLICCA QUI) e c’è il concreto rischio di raggiungere il record negativo di spettatori in campionato, ad oggi fissato nei 32.904 di Napoli-Lazio dello scorso sabato.

14:30 – Gentili lettori di 100x100Napoli, un buongiorno dallo Stadio San Paolo di Fuorigrotta dove fra circa mezz’ora scenderanno in campo Napoli e Spal per la 25° giornata del campionato di Serie A. Squadre già sul terreno di gioco per il riscaldamento in questi minuti, clima umido ma freddo, cielo coperto e pioggia leggera da almeno tre ore.

