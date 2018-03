Live-Sassuolo-Napoli 1-0

Gentili lettori benvenuti alla diretta testuale di Sassuolo-Napoli

49′ Mertens calcia sulla barriera

48′ Calcio di posizione per il Napoli da buonissima posizione, Mertens posiziona il pallone

Inizia il secondo tempo

Finisce qui il primo tempo, Sassuolo in vantaggio grazie alla rete di Politano al minuto 22

Sono stati concessi 2 minuti di recupero

43′ Ammonito Berardi per protesta, espulsi alcuni compoenti della panchina del Sassuolo sempre per proteste

41′ Ammonito Jorginho, anche lui diffidato e salterà Napoli-Chievo

40′ CLAMOROSA occasione per Insigne su uno splendido cross di Callejon, Consigli salva miracolosamente

39′ Bel cross di Mario Rui sul secondo palo, non riesce ad impattarla bene Callejon

36′ Rischia Albiol che salta con il gomito alto su Politano che resta a terra, ricordiamo che lo spagnolo è già ammonito

35′ Ammonito Peluso, il primo nelle fila del Sassuolo

31′ Ammonito Albiol, era diffidato e salterà Napoli-Chievo

22′ Sassuolo in vantaggio con Politano che batte in rete dopo un palo colpito da Peluso sugli sviluppi di un calcio di punizione

20′ Bel pallone di Callejon per Inisgne che non riesce ad agganciarla in area di rigore

18′ Berardi calcia dal limite dell’area, nessun problema per Reina che blocca in sicurezza

16′ Mertens calcia sulla barriera

15′ Calcio di punizione per il Napoli da buona posizione, Mertens e Mario Rui si posizionano il pallone

7′ Splendida triangolazione tra Insigne e Jorginho, lo scugnizzo azzurro però non riesce a battere Consigli da buonissima posizione, ottimo comunque il riflesso del portiere emiliano

5′ Callejon segna il goal dello 0-1, ma il goal viene annullato per fuorigioco

Iniziata Sassuolo-Napoli

Tutto pronto al Mapei Stadium, sta per iniziare Sassuolo-Napoli.

