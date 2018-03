Lo Monaco: “Non si può snobbare l’Europa League, se poi non vinci il campionato?”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Io penso che il Napoli debba dare rispetto a tutte le competizioni che fa. E’ vero, lo scudetto in questo momento è l’obbiettivo primario, ma la competizione europea servirebbe a consacrare ancora di più il Napoli a livello europeo. Io punterei a vincere l’Europa League, anche perché il lotto delle pretendenti mi sembra composto da squadre un pochino più sotto rispetto al livello del Napoli, Atletico Madrid a parte.

Il Napoli ha investito tanto, basta guardare i numeri. Se dopo tanti investimenti si trova a questo punto senza alternative all’altezza, allora è il caso di capire che c’è qualcosa che non è andato per il verso giusto. Anche per questo non puoi limitarti al campionato e snobbare l’Europa League, perché se non dovessi raggiungere il tuo obbiettivo a quel punto non ti resterebbe che mangiarti le mani.

Sarri-Sacchi? No, stiamo parlando di due cose diverse, hanno due concezioni di calcio completamente diverse. Se il Napoli dovesse vincere con le seconde linee allora sarebbe una legittimazione definitiva del gioco: cambiano gli interpreti, ma è il gioco che vince”.

