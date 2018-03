Lo speaker del Perugia sbaglia il nome di Astori: licenziato

Il giorno della scomparsa di Davide Astori il Perugia scese in campo per giocare contro il Brescia.

Gara vinta dai padroni di casa per due a zero ma cioè che più salta all’occhio e balza alle orecchie è il motivo per cui è stato licenziato lo speaker.

Durante il ricordo del Capitano della Fiorentina, lo speaker della squadra di casa, Francesco Bircolotti, sbaglia il nome di Astori, e lo chiama “Astolfi”.

L’errore non è passato inosservato e il club ha deciso di licenziare Bircolotti.

