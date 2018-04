“Lo sport in ateneo” tre calciatori del Napoli presenti domani alla Federico ll

Incontro speciale martedì 10 aprile 2018, alle 10.30, nell’aula Ciliberto (Aula Rossa) a Monte Sant’Angelo: partner d’eccezione la Società Sportiva Calcio Napoli. Alessandro Formisano, Head Of Operations, Sales & Marketing della società azzurra, il capitano Marek Hamsik, Faouzi Ghoulam e Christian Maggio incontreranno gli studenti.

Un grande evento con lo scopo di evidenziare il valore sociale dello sport, la dedizione al lavoro degli atleti, la passione necessaria per raggiungere grandi traguardi. ‘Napoli tra calcio e inclusione’ è il titolo dell’incontro che vuole soffermarsi anche su valori come l’integrazione. Raccontare agli studenti il lato più intimo dei giocatori, il loro arrivo in città, le difficoltà affrontate, come non si sono mai fatti distrarre dall’entusiasmo per restare concentrati sugli obiettivi.

Mostrare quanto la passione sia l’ingrediente fondamentale per realizzare i propri sogni e come non lasciarsi intimorire da eventuali ostacoli.

Un esempio, quello dei giocatori, che può arrivare dritto al cuore dei giovani che popolano le aule della Federico II così come spesso siedono sugli spalti degli stadi.

L’incontro sarà introdotto dai saluti del Prorettore Arturo De Vivo e moderato da Guido Trombetti, già Rettore dell’Ateneo.

Un appuntamento particolare che vede gli atleti azzurri sedere dietro a una cattedra universitaria e raccontarsi a studenti e docenti.

L’evento è riservato alla comunità federiciana.

L'accesso è libero per tutti i componenti della comunità federiciana fino ad esaurimento posti.



