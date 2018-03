Domani il Napoli sarà impegnato contro il Lipsia e si è parlato molto di una saletta nello spogliatoio del Napoli riservata a Sarri.

Durante la conferenza stampa Nicola Lombardo ha chiarito la questione: “Non abbiamo richiesto una saletta fumatori, mesi fa chiedemmo una sala per lo staff, e il Lipsia è riuscito ad allestirla. D’altronde, non credo che si possa fumare in un ambiente chiuso”.

Sarri aggiunge scherzando: “Avrei fumato lo stesso!”.

