Lopez: “Se ci fossimo messi dietro, avremmo comunque preso gol”

Diego Lopez ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine di Cagliari-Napoli:

“Non so se si potesse fare di più, sono contento della squadra, soprattutto nel primo tempo. Se ci fossimo messi dietro, avremmo preso gol lo stesso. Invece così ce la siamo giocata mettendo Joa Pedro su Jorginho, che è forte al quale non puoi lasciare spazio. Abbiamo avuto qualche buona occasione nel primo tempo, sapevamo che fosse difficile ma ho preferito provare a non farli giocare, cercando di rubar palla nella loro metà campo.

Penso sia normale ricevere delle critiche, la gente voleva vedere un altro attaccante al posto di Han. Il ragazzo aveva un problema al polpaccio e mi ha chiesto il cambio. Abbiamo pagato alcuni errori in uscita, e contro questa squadra lo paghi, perchè hanno tanta qualità davanti e sono bravi a recuperare palla”.

