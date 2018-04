Lorenzo Insigne esulta anche sui social: “Grinta e cuore!”

Breve ma intenso verbalmente il pensiero di Lorenzo Insigne sul suo profilo ufficiale Twitter.

Entrato nell’occhio del ciclone per colpa di una parte di tifosi e di stampa, Lorenzo Insigne ha continuato a giocare a testa bassa in campo – e alta mentalmente – per dare il suo massimo contributo alla causa del Napoli. Nonostante le grandi prestazioni (con assist vincenti e perfetti) contro Chievo e Milan, il campione nativo di Frattamaggiore si era beccato più di qualche rimprovero e fischio da parte di alcuni per aver fallito alcune occasioni da gol: ieri la risposta.

Lo splendido gol all’Udinese poco prima dell’intervallo, oltre che una ennesima grande prestazione, ha zittito i criticoni e “riabilitato” – anche se non c’era alcun bisogno di farlo – l’attaccante all’intera platea azzurra. Lorenzo Insigne poco fa ha espresso la sua gioia anche attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, con un eloquente tweet “fotografico” e una semplice didascalia: “Grinta e cuore“.

