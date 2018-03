Lorenzo Tonelli 2.0: il ritorno

La cessione di Maksimovic e gli infortuni di Albiol e Chiriches hanno rilanciato il difensore toscano.

Un calciatore umile, con una grande professionalità ma soprattutto con una grande forza di carattere che gli ha permesso di non abbattersi nei momenti più difficili della sua esperienza al Napoli.

Tonelli è un calciatore da stimare ed ammirare per le ragioni appena elencate. Appena viene chiamato in causa risponde presente ed è pronto a dare il massimo per aiutare la squadra. Nessuno ha dimenticato quanto sia stato decisivo la scorsa stagione quando, grazie ai suoi gol ed alle sue prestazioni, ha contribuito a tre vittorie importantissime del Napoli contro Sampdoria, Pescara e Milan.

Anche contro la Lazio ha confermato di essere un calciatore pronto a dare il suo contributo alla squadra giocando una partita ordinata e senza alcuna sbavatura.

I festeggiamenti che gli hanno riservato i compagni a fine partita dimostrano quanto il difensore sia integrato all’interno del gruppo.

Bentornato Lorenzo !

