Lotito: “Napoli e Lazio hanno gli stessi colori! Che vinca il migliore”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è a Napoli non solo per assistere alla gara di questa sera al San Paolo ma soprattutto per impegni politici.

Al presidente laziale ha rilasciato un’intervista a Cronache di Napoli, queste le sue parole: “La seclta di candidarmi? La classe politica non ha mai fatto una programmazione. E’ sttata miope. Nessuno ha la bacchetta magica ma se porti avanti un programma consenti anche a chi viene dopo di avere una base su cui ripartire. In Federazione e Lega rappresento 12 società di A, 14 di B e 25 di Lega Pro che appoggiano le mie proposte. Per me sarebbe più comodo stare dalla parte dei club più grandi ma credo sia fondamentale puntare sull’equità.

Napoli-Lazio di questa sera? Penso che il calcio debba essere utilizzato non per primeggiare ma per rappresentare i sentimenti di tutti. Napoli e Lazio hanno anche gli stessi colori, che vinca il migliore”.

