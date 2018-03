Luca Marchetti: “Sarri vuole pensare solo al campionato in corso adesso”

Il giornalista Sky Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

“Da quello che sappiamo se in questi giorni ci sarà una chiacchierata tra Sarri e De Laurentiis non sarà una chiacchierata risolutiva. Il ragionamento sul futuro del Napoli non è una cosa che risolvi con una chiacchierata, ma con un progetto lungo. Il fattore tempo potrebbe giocare in favore di Sarri. E quando lui dice che non c’è tempo per il contratto perché la squadra deve concentrarsi sul campionato non credo ci sia da parte sua una sorta di tattica ma effettivamente vuole pensare oso alla stagione in corso.”

