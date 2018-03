Lucescu avverte la Roma: “Li avete già visti col Napoli”. Dieta insolita per i giallorossi

La Roma fa visita allo Shakhtar Donetsk nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Gli ucraini hanno già battuto il Napoli nella fase a gironi. Mircea Lucescu, ex allenatore degli ucraini allerta la Roma: “Shakhtar miglior squadra dell’Est Europa”. Alla Gazzetta dello Sport, Lucescu ricorda la gara contro gli azzurri: “Li avete già visti col Napoli, no? Un gruppo che gioca insieme da 4-5 anni, ha cambiato poco e sa come si giocano queste partite. Pronostico? Sfida equilibratissima. Se mi avesse chiesto un pronostico qualche settimana fa avrei dato favorito lo Shakhtar, ma ho visto che la Roma si è ripresa da quel brutto periodo”.

La Roma ritrova Strootman davanti alla difesa, il riposato Kolarov ed il gioiellino Under pronto a colpire ancora.

I giallorossi all’insegna del freddo stanno seguendo un’insolita dieta, Cioccolata calda per tutti! Alle 11.45 riunione tecnica per sciogliere gli ultimi dubbi di Di Francesco.

A cura di Sabrina Fiorenzano

